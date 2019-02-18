إيران تكشف عن غواصة جديدة مزودة بصواريخ كروز

أخبار الآن| طهران - إيران - (وكالات)

كشفت ايران عن غواصة جديدة محلية الصنع قادرة على إطلاق صواريخ عابرة، لتؤكد بذلك عزمها على تأمين قدراتها الدفاعية بقواها الخاصة، وسط أجواء توتر مع الولايات المتحدة.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي وقائع احتفال جرى في مرفأ بندر عباس في جنوب البلاد شارك فيه عدد من كبار المسؤولين في الجيش والحكومة.

وقال الرئيس حسن روحاني خلال الاحتفال "باتت إيران اليوم مكتفية ذاتيا في أسلحتها، أكانت البرية أو الجوية أو البحرية".

وأطلق على الغواصة الجديدة اسم "الفاتح" وهي الأولى "نصف الثقيلة" في سلاح البحرية الإيراني، وهي ما بين الغواصة الصغيرة من نوع "غدير" وتلك التي من نوع "كيلو" التي يستخدمها حاليا الجيش الإيراني، حسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وتزن الغواصة الجديدة نحو 600 طن وبإمكانها إطلاق صواريخ عابرة لم يعرف مداها، إضافة إلى إطلاق طوربيدات. وبإمكان هذه الغواصة العمل بعمق 200 متر تحت سطح البحر ولمدة 35 يوما من دون إعادة التمون.

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