ناورت تعتذر عن منصب سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

أفاد بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت أن هيذر ناورت التي اختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل منصب سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة اعتذرت عن الترشح.

وقالت ناورت التي كانت متحدثة باسم الوزارة قبل اختيارها لمنصب سفيرة بالأمم المتحدة "كانت فترة الشهرين الماضيين مرهقة لعائلتي ومن ثم فإن من مصلحة عائلتي أن اعتذر عن الترشح".

وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن نويرت، البالغة من العمر 48 عاما، تلقت عرض الوظيفة في نوفمبر الماضي، بعدما كانت قد التقت ترامب في نهاية أكتوبر.

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