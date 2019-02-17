مقتل 8 أشخاص في إطلاق نار في الكونغو

أخبار الآن | غوما - الكونغو (وكالات)

قتل 8 أشخاص في ثلاثة من أحياء غوما، شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، في إطلاق للنار من قبل مجهولون.

وقال تيموتي مويسا كينسي، رئيس بلدية غوما ان السلطات لم تتدخل في الوقت المناسب مما أثار غضب الناس، مضيفاً أن التحقيقات جارية لمعرفة من تسبب بمقتل هؤلاء الأشخاص.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال تيموتي مويسا كينسي، رئيس بلدية غوما (شمال كيفو) "في موغونغا، اطلقت أعيرة نارية هذه الليلة. قتل خمسة اشخاص وأصيب آخرون بجروح. في كاتوي، لقي شخص مصرعه قرب محطة محروقات، والى الشمال نحو بوهيني، قتل شخصان آخران".

وقال بنين بوتاتوندا، المسؤول المحلي في حي موغونغا، جنوب غرب غوما إن "هؤلاء المهاجمين كانوا يطلقون النار على المارة. لم تتدخل السلطات في الوقت المناسب لانقاذ حياة هؤلاء الاشخاص".

واضاف "في موغونغا، سقط ايضا خمسة جرحى. الوضع بالغ التوتر هنا. السكان يشعرون بالغضب جراء تقاعس السلطات".

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