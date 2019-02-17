ماي تلجأ إلى قادة الاتحاد الأوروبي

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (أ ف ب)

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستتحدث إلى كل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل في مسألة البريكست.

ويفترض أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في الـ 29 من آذار/مارس المقبل، لكن البرلمان البريطاني رفض الشهر الماضي اتفاق الانفصال الذي تفاوضت ماي بشأنه، ما يمكن أن يؤدي إلى بريكست بلا اتفاق الشهر المقبل.



وقالت إن المسؤولين المحافظين يجب أن يضحوا "بأفضلياتهم الشخصية" من أجل "الخدمة العليا للمصلحة الوطنية".

وكان البرلمانيون البريطانيون رفضوا الخميس مذكرة دعم لجهود ماي من أجل التوصل إلى تعديلات في الاتفاق حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بعدما امتنع عدد من أعضاء حزبها عن التصويت حولها.

وتصف ماي في الرسالة هذا التصويت بـ"المخيب للآمال"، لكنها تؤكد أنها ستواصل مساعيها لإدخال تعديلات على الاتفاق المتعلقة بالحدود في إيرلندا.

وقالت محذرة "لا أقلل من عمق وصدق تمسك الزملاء بوجهات نظرهم في هذه المسألة. لكنني أعتقد أن فشلا في تحقيق التسويات اللازمة سيخيب آمال الذين انتخبوهم لتمثيلهم".

وأضافت أن "حزبنا يريد أن يفعل ما فعله في أغلب الأحيان في الماضي، أي تجاوز ما يؤدي إلى انقسامنا والتجمع وراء ما يوحدنا".

ومن بين ما ينص عليه الاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حل أخير لتفادي عودة الحدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا.

ويقضي هذا الحل ببقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وبقاء مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع وذلك لتفادي كل رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين شطري إيرلندا.

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