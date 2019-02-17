طائرات امريكية تنقل مساعدات إلى فنزويلا

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

شرعت القوات الجوية الأمريكية في نقل أطنان من المساعدات إلى مدينة كولومبية على الحدود الفنزويلية كجزء من جهد يهدف إلى تقويض الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وأقلعت أول طائرة من بين ثلاث طائرات من طراز "سي. 17" اليوم السبت من قاعدة هومستيد الجوية في فلوريدا وهبطت في مدينة كوكوتا.

وتُعد المدينة نقطة تجميع للمعونات التي يفترض أن يوزعها مؤيدو خوان غوايدو، رئيس الكونغرس الفنزويلي الذي تعترف به الولايات المتحدة رئيسا شرعيا للبلاد. وكانت شحنات مساعدات سابقة نقلت على متن طائرات تجارية.

وكان مادورو تعهد بمنع وصول المساعدات التي وصفها بأنها غير ضرورية وغير قانونية. وألقى مادورو باللوم في أي جوع في البلاد على القيود الأميركية وخصومه المحليين.

تشتمل شحنة السبت التي يصل وزنها إلى 180 طنا، حزما غذائية أو صحية تكفي لأكثر من 25 ألف شخص. ونقلت إحدى الطائرتين الآتية من ميامي نحو 70 طنا من المساعدات بينها مكملات غذاية ومواد نظافة.

وهي تضاف إلى مساعدات أمريكية أخرى سبق أن وصلت من بورتوريكو وخزنت في كوكوتا باشراف السلطات الكولومبية منذ السابع من شباط/فبراير.

وكان وفد أمريكي برئاسة سكرتير وكالة التنمية الدولية (يو. إس. إيد) مارك غريت موجوداً لدى تسليم المساعدة التي نقلت إلى مخازن قرب جسر تيانديتاس الذي يربط بين فنزويلا وكولومبيا والذي يغلقه الجيش الفنزويلي بمستوعبات.

من جهتها، حذرت موفدة وزارة الخارجية الأميركية جولي شانغ العسكريين الموالين للرئيس نيكولاس مادورو من عرقلة دخول المساعدات التي أرسلت بناء على طلب المعارض خوان غوايدو .

وقالت شانغ في مؤتمر صحافي عقدته في كوكوتا "إن مواطنيكم يفرون ويموتون جوعا. أنتم ترتكبون خطأ فظيعا عبر عرقلة نقل هذه المساعدة".

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