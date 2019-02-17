ترامب يدعو أوروبا إلى استرداد 800 مقاتل من داعش

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدداً من الدول الأوروبية إلى استرداد أكثر من 800 مقاتل من داعش من مواطنيها تم إلقاء القبض عليهم في سوريا ومحاكمتهم،

وحذر ترامب من أن بلاده لا يمكنها الاحتفاظ بهؤلاء العناصر وليس أمامها بالتالي سوى خيار واحد سيئ ألا وهو إطلاق سراحهم،

وقال الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تريد بأي شكل أن ترى هؤلاء الدواعش يخترقون أوروبا، لأنه يرجح سفرهم إلى هناك (في حال إطلاق سراحهم أو ترحيلهم)".

بإمكانية "اختراقهم" أوروبا، بحسب تعبيره.

كما أضاف ترامب بـأن أمريكا فعلت الكثير، وصرفت وقتاً وأموالاً، وحان الوقت لأن يقوم الآخرون بدورهم، بعد انسحاب القوات الأمريكية بشكل كلي بعد هزيمة داعش.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية كانت أعلنت السبت أن فلول داعش محاصرة في آخر 600 أو 700 كلم مربع في الباغوز بريف دير الزور، مؤكدة أن هزيمة داعش لن تستغرق سوى أيام قليلة بعد.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن الجمعة أنه سيصدر إعلاناً مهماً بشأن الحرب على "داعش" في وقت لاحق، حيث قال الجمعة: "لدينا إعلان مهم حول سوريا، والنجاح الذي حققناه هناك في القضاء على تنظيم داعش.. هذا الإعلان سنقوم به خلال 24 ساعة".

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