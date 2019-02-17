انهيار مبنى في جامعة روسية وحصار العشرات تحت الانقاض

أخبار الآن| سان بطرسبرغ - روسيا - (د ب ا)

انهار مبنى تابع لجامعة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية جزئيا السبت، ما أسفر عن حصار العشرات من الطلاب وموظفي الجامعة.

وقالت قوات الحماية المدنية بميناء سان بطرسبرغ المطل على بحر البلطيق إنه تم إنقاذ ما يقرب من 90 شخصا من المبنى المدمر.

وكانت تقارير أولية اشارت إلى عدم وقوع إصابات خطيرة أو وفيات جراء الحادث.

وليس من المعتاد أن تقام الدروس في بداية الأسبوع في روسيا.

ولم يتضح على الفور السبب وراء هذا الحادث. وقد أظهرت لقطات فيديو كيف انهار المبنى بعد انتشار الشروخ في حوائطه في غضون ثوان.

وقد انهارت على الأقل أربعة طوابق من المبنى.

وقال رئيس الجامعة فلاديمير فاسيلييف لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء "في منتصف الفصل، سمعنا فجأة أصواتا قوية وغريبة".

ويعود المبنى المنهار إلى جامعة "آي تي إم أو" الوطنية لابحاث تكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات في سان بطرسبرغ، حيث كان يقع في المركز التاريخي للمدينة.

وذكرت تقارير إعلامية أن المبنى كان يخضع لعمليات ترميم قبل الانهيار. ويقوم مسؤولون بالتحقيق فيما إذا حدثت أية عمليات انتهاك لشروط السلامة.

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