إيران تستدعي سفيرة باكستان إثر الهجوم على الحرس الثوري

أخبار الآن | طهران - إيران - (أ ف ب)

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية الأحد السفيرة الباكستانية لديها رفعت مسعود، بعدما اتهمت طهران إسلام أباد بإيواء مجموعة متطرفة تقف خلف هجوم انتحاري استهدف الحرس الثوري.

وطالب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الحكومة الباكستانية باتخاذ اجراءات سريعة ولازمة للتعرف على الجناة (الذين نفذوا الهجوم) والقاء القبض عليهم.

وقال الناطق قاسمي في بيان إن إيران تطالب السلطات الحكومية والعسكرية في باكستان بالتعامل مع المجاميع الإرهابية ومقارها وأماكن استقرارها في المناطق الحدودية بين البلدين بكل قوة وحزم".

وأسفر التفجير الأربعاء عن مقتل 27 من عناصر الحرس الثوري الإيراني كانوا يستقلون حافلة في محافظة سيستان-بلوشستان الواقعة في جنوب شرق إيران قرب الحدود مع باكستان.

وأعلنت مجموعة "جيش العدل" المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشكّلت مجموعة "جيش العدل" في 2012 كامتداد لتنظيم "جند الله" المتشدد السنّي، الذي أطلق تمردا داميا ضد إيران استمر لعقد قبل أن يضعف بشكل كبير جراء القبض على زعيمه عبد الملك ريغي وإعدامه في 2010.

واتهم قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري السبت الجيش والاستخبارات الباكستانية بإيواء المتطرفين.

وقال إن "حكومة باكستان يجب أن تدفع ثمن ايوائها هذه المجموعات الإرهابية، وهذا الثمن سيكون بلا شك غاليا".

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