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8 قتلى في هجوم لبوكو حرام في نيجيريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مسؤول في مجموعة مسلحة قريبة من الحكومة النيجيرية، السبت، قتل ثمانية أشخاص في هجوم شنته جماعة بوكو حرام على مدينة مايدوغوري في شمال شرقي نيجيريا.

ووقع الهجوم يوم الجمعة قبل ساعات من الوقت المحدد لفتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أرجأتها بعد ذلك المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات أسبوعا واحدا.

وقال حرام ابا أجي-كالي المسؤول في القوة المشتركة للدفاع المدني التي تساند قوات الأمن النيجيرية، لوكالة فرانس برس "جمعنا جثث ثمانية من السكان قتلتهم بوكو حرام".

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#بوكو حرام #أخبار عالمية #نيجيريا #انتخابات

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