مقدونيا الشمالية تعلن إحباط عمل إرهابي لداعش

أخبار الآن| سكوبيي - مقدونيا - الشمالية - (ا ف ب)

أعلنت سلطات مقدونيا الشمالية الجمعة أنّها أحبطت مخطّطاً لتنفيذ عمل إرهابي في البلاد.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية في بيان إنّها تبادلت معلومات استخبارية مع دولة شريكة بشأن "مخطّطات محتملة ونوايا لتنفيذ عمل إرهابي" في البلاد من قبل موالين لتنظيم داعش.

واضاف البيان أنّ السلطات قامت بتفتيش "عدة مواقع (...) وصادرت أغراضاً وأدوات متعلّقة بالهجوم المحتمل".

ورفض متحدّث باسم الحكومة إعطاء مزيد من التفاصيل.

وبحسب تقديرات تعود لعام 2016 سافر نحو 150 مواطنا من مقدونيا الشمالية للقتال في صفوف تنظيم داعش في العراق وسوريا.

ويتحدّر معظم هؤلاء المقاتلين من أقليّة الإتنية الألبانية التي تشكّل نحو ربع عدد السكان البالغ 2,1 مليون نسمة.

وفي شهر أيار/مايو الماضي أدين ثمانية متشددين بالتخطيط لهجوم إرهابي في ألبانيا المجاورة خلال تصفيات كأس العالم 2016.

والدولة البلقانية التي كانت تعرف سابقاً باسم مقدونيا فقط أضافت "الشمالية" إلى اسمها كجزء من صفقة لإنهاء خلاف دبلوماسي قديم مع اليونان.

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