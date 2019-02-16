كارثة.. فيضانات أستراليا تؤدي إلى نفوق 500 ألف بقرة (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أدّت الفيضانات التي تشهدها ولاية كوينزلاند الأسترالية إلى نفوق أكثر من 500 ألف بقرة تعادل قيمتها حوالى 300 مليون دولار أسترالي، في حين أنّ الأمطار الغزيرة التي شهدها الجزء الشمالي الشرقي للولاية ساهمت في حدوث فيضان هائل بنهر "فايندرز"، الذي غطى مناطق شاسعة على جانبيه، وعمل على تطوير "نظام طقس خاص به، في حين أن الرطوبة تسببت بحدوث نظام بيئي وعواصف رعدية"، بحسب دائرة الأرصاد الجوية في كوينزلاند.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنّ "الفيضان على جانبي النهر، امتدّ على مسافة 60 كيلومتراً، وذلك خلال أسابيع قليلة، الأمر الذي دفع السلطات الأسترالية إلى نشر قوات من الجيش للتعامل مع كل هذه الفيضانات التي تحدث مرة واحدة في القرن، على حدّ وصفها".

وهددت مياه الفيضانات والأوساخ الناجمة عن تدفق مجاري الأنهار في المنطقة الحيد المرجاني الكبير، الذي يمتد على مساحة أكثر من 344 ألف كيلومتر مربع، ويبعد عن البر الشمالي في أستراليا حوالى 600 كيلومتر.

وفعلياً، فإنّ ما تشهده المنطقة ليسَ عادياً. فبالعادة، يتعرض شمال أستراليا لهطول غزيرٍ للأمطار الموسمية، غير أنّ ما تشهده المنطقة من ظروف مناخية أدى إلى سقوط أمطار بكميات هائلة خلال أسبوع واحد، تعادل هطولات أمطارٍ في عامٍ كامل.

مصدر الصور: smh.com.au

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