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تأجيل انتخابات الرئاسة في نيجيريا إلى 23 فبراير

أخبار الآن | أبوجا - نيجيريا - (رويترز) 

أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا اليوم أن انتخابات الرئاسة التي كان من المقرر إجراؤها يوم السبت تأجلت إلى 23 فبراير شباط.

وأضاف أن التأجيل كان ضروريا من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، حيث يواجه الرئيس محمد بخاري منافسة شديدة من مرشح المعارضة أتيكو أبو بكر نائب الرئيس السابق ورجل الأعمال.

كما قرّرت لجنة الانتخابات  إرجاء انتخابات حكّام الولايات والتي كانت مقرّرة في 2 آذار/مارس، أسبوعاً أيضاً، بحيث بات موعدها الجديد في 9 مارس.

ودان الحزبان الرئيسيان في نيجيريا بشدّة قرار إرجاء الانتخابات، وحمّل كلّ منهما الآخر المسؤولية عن هذا القرار.

ولم يوضح يعقوب طبيعة المشاكل اللوجستية التي أملت على اللجنة إرجاء الانتخابات، لكنّ ثلاثة مراكز تابعة لها في أنحاء مختلفة من البلاد تعرضت للحرق كما شكت المعارضة من نقص في أعداد بطاقات الاقتراع في عدد من الولايات.

 

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#نيجيريا #محمد بخاري #اخبار عالمية #انتخابات

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