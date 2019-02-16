الحزبان الرئيسيان يدينان تأجيل الانتخابات في نيجيريا

أخبار الآن | أبوجا - نيجيريا - (وكالات)

دان الحزبان الرئيسيان فى نيجيريا بشدة قرار مفوضية الانتخابات تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى 23 فبراير، وحمّل كل منهما الآخر المسؤولية عن هذا القرار الذى اتّخذته المفوضية قبل ساعات فقط من الموعد المقرر لبدء الاقتراع.

وطالب حزب "مؤتمر التقدميّين" الحاكم المفوضيةَ بالتزام "الحياد"، معربا عن "خيبة أمله العميقة" من قرارها، وندد مرشح المعارضة أبو بكر عتيق بالقرار "الاستفزازي" داعياً أنصاره لالتزام الهدوء.

وقال فيستوس كيهامو، مدير الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته محمد بخارى، فى بيان: "نأمل أن تبقى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة محايدة ونزيهة فى هذه العملية، إذ تفيد شائعات بأن هذا التأجيل هندَسَه حزب المعارضة الرئيسى، الحزب الديموقراطى الشعبى الذى لم يكن أبداً مستعداً لهذه الانتخابات".

وكانت أعلنت مفوضية الانتخابات فى نيجيريا، فجر اليوم، قبيل ساعات من بدء الاقتراع، تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية أسبوعًا واحدًا بسبب مشاكل لوجستية.

وقال رئيس المفوضية محمود يعقوب إنه تقرر تأجيل الانتخابات من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة و نزيهة وذات مصداقية، مشيرًا إلى أن الموعد الجديد للانتخابات هو السبت المقبل فى 23 فبراير، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتشهد الانتخابات الرئاسية منافسة حامية بين الرئيس الحالى محمد بخارى الذى يسعى إلى ولاية ثانية من أربع سنوات فى مواجهة نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر.

كما قررت المفوضية إرجاء انتخابات حكام الولايات والتى كانت مقررة فى 2 مارس، أسبوعًا أيضًا، بحيث بات موعدها الجديد فى 9 مارس.

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