الأمم المتحدة تطلب مساعدات للروهينغا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

طلبت الأمم المتحدة 920 مليون دولار لتلبية احتياجات أكثر من 900 ألف لاجىء من الروهينغا في بنغلادش.

وتشكل المساعدة والخدمات الأساسية مثل المواد الغذائية والمياه ومنشآت الصرف الصحي والملاجىء، أكثر من نصف احتياجات التمويل هذا العام.

يذكر أن آلاف الروهينغا فروا من ولاية راخين في ميانمار بسبب ارتكاب الجيش مجازر وحملة إبادة جماعية ضد الأقلية المسلمة.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في بيان مشترك إن هذه الأموال يفترض أن تسمح بمساعدة "أكثر من 330 ألف لاجىء من البنغال أيضا في وضع هش داخل المجتمعات المضيفة".

وتشكل المساعدة والخدمات الأساسية مثل المواد الغذائية والمياه ومنشآت الصرف الصحي والملاجىء، أكثر من نصف احتياجات التمويل هذا العام.

ويشمل هذا النداء قطاعات أخرى مثل الصحة وإدارة المواقع ونشاطات الحماية، وخصوصا حماية الأطفال ومنع العنف الجنسي، والتعليم.

وهذا النداء الإنساني الذي أطلق الجمعة في جنيف إلى الدول المانحة للمنظمتين وبنغلادش، هو الثالث من نوعه، حيث تم تمويل 69 بالمئة من أصل 950 مليون دولار طلبتها المنظمتان العام الماضي.

فقد ذكرت الأمم المتحدة أن انتشار نقص التغذية الحاد الذي بلغ مستويات هائلة في نهاية 2017 تراجع إلى دون عتبة الطوارىء من 19%- 12%.

وقالت المنظمتان إن "الأمن الغذائي تحسن وتغطية اللقاحات ارتفعت إلى 89% وعدد النساء اللواتي يضعن مواليد في مراكز طبية ارتفع من 22%-40%.

اقرا: دعوة لمحاكمة دولية لجنرالات ميانمار بسبب إبادة الروهينغا