إيران تتهم باكستان بدعم الهجوم الانتحاري على الحرس الثوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

اتهم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري في تصريحات بثها التلفزيون الحكومي الإيراني السبت 16 شباط/فبراير "القوات الامنية الحكومية الباكستانية" بدعم الهجوم الانتحاري الذي أودى

بحياة 27 من أفراد الحرس الثوري.

وقال اللواء جعفري "على الحكومة الباكستانية التي آوت هذه العناصر الخطرة على الاسلام وعلى الثورة في المنطقة" وأضاف الجعفري "يجب أن تتحمل مسؤولية هذه الجريمة التي نفذتها هذه العناصر"، في

إشارة إلى "جيش العدل" الذي تبنى الهجوم.

يذكر أن جماعة "جيش العدل" قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري على حافلة تابعة للحرس الثوري الإيراني والذي أودي بحياة العشرات وجرح آخرين هذا وأشارت الأنباء إلى أن الهجوم تم على

طريق خاش زاهدان في محافظة بلوشستان الإيرانية جنوب شرقي البلاد، مستهدفا حافلة كانت تقل أفراد الحرس الثوري.

للمزيد:

قتل 41 شخصا في هجوم انتحاري على الحرس الثوري الإيراني

بعد هجوم الأحواز هل تختار إيران التشدد أم الدبلوماسية؟