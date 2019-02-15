واشنطن تستدعي دبلوماسييها من هايتي

أخبار الآن | واشنطن - امريكا (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتّحدة مساء الخميس استدعاء دبلوماسييها غير الأساسيين وعائلاتهم ونصحت رعاياها بعدم السفر إلى البلد الغارق منذ أسبوع , في أزمة سياسية عميقة واحتجاجات عنيفة.

ونبّهت الوزارة الرعايا الأمريكيين إلى أنّ الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على توفير خدمات الطوارئ لمواطني الولايات المتحدة في هايتي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحديث لإرشاداتها المخصّصة للمسافرين "هناك حالياً احتجاجات واسعة النطاق وعنيفة لا يمكن التنبّؤ بها في بور او برنس وأماكن أخرى في هايتي"، محذّرة من "الجريمة" و"عدم الاستقرار المدني".

ونبّهت الوزارة الرعايا الأمريكيين إلى أنّ الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على توفير خدمات الطوارئ لمواطني الولايات المتحدة في هايتي، مشيرة إلى أنّ المسافرين يتم استهدافهم أحياناً وملاحقتهم ومهاجمتهم بعنف وسلبهم بعد وقت قصير من مغادرتهم مطار بور او برنس الدولي.

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