مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار لفنزويلا

أخبار الآن | كاراكاس - فنزويلا (أ ف ب)



تعهدت 25 دولة بتقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لفنزويلا التي تشهد أزمة، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في اللّيلة الفاصلة بين الخميس و الجمعة في أعقاب مؤتمر لمنظمة الدول الأمريكية حول تقديم الدعم لذلك البلد.

ومن المقرر أن يذهب المبلغ مباشرة إلى مراكز تجميع المساعدات التي أقيمت على الحدود مع كولومبيا والبرازيل في جزيرة كوراساو الكاريبية.

وتعاني فنزويلا من تضخم هائل ونقص حاد في السلع الاساسية كما يتصارع رجلان على السلطة، الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو.

والولايات المتحدة ضمن أكثر من 50 دولة اعترفت بغوايدو رئيسا بالوكالة، لكن مادورو، المدعوم من الجيش في فنزويلا وروسيا والصين وغدة دول أخرى يرفض التخلي عن السلطة.

وكتب بولتون في تغريدة "اليوم، تعهدت 25 دولة اجتمعت في مؤتمر لدعم فنزويلا برعاية منظمة الدول الأميركية تقديم 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية".

وبحسب ديفيد سمولنسكي، منسق مجموعة العمل في المنظمة فإن المبلغ سيذهب مباشرة إلى مراكز تجميع المساعدات التي أقيمت على الحدود مع كولومبيا والبرازيل في جزيرة كوراساو الكاريبية.

وفي افتتاح المؤتمر في واشنطن، قال ممثل خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية في الولايات المتحدة كارلوس فيكيو، إن الأولوية هي إيصال المساعدات إلى فنزويلا في 23 شباط/فبراير -- بعد شهر على إعلان غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة.

وعقدت منظمة الدول الأميركية مؤتمرها بطلب من الأمين العام للمنظمة لويس الماغرو.

لكن المنظمة نفسها منقسمة حول الأزمة في فنزويلا. ففيما وافقت على قرار يندد بمادورو إلا أن 16 فقط من أعضائها ال34 وقعوا على إعلان يعترف بغوايدو رئيسا بالوكالة.

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