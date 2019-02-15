مجلس الشيوخ الاميركي يصادق على تعيين وليام بار وزيرا للعدل

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة ( أ ف ب )

صادق مجلس الشيوخ الاميركي على مرشح الرئيس دونالد ترامب لتولي وزارة العدل وليام بار ليعود بذلك الى الحكومة بعد اكثر من 25 عاما حيث كان عمل في عهد الرئيس الاسبق جورج بوش الاب.

وسيتولى بار الاشراف على تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر الساعي خصوصا لتبيان ما اذا كان هناك تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وللجمهوريين غالبية من 53 عضوا في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة عضو.

وصوت 54 مع التعيين و45 ضده.

ووزير العدل الجديد (68 عاما) كان وزيرا للعدل في عهد بوش الاب. وسيؤدي اليمين بعد ظهر الثلاثاء في البيت الابيض.

وكان وليام بار اقسم اثناء جلسة استماع امام لجنة قضائية، بحماية تحريات المدعي مولر من اي تدخل سياسي مقدما نفسه باعتباره رجلا "مستقلا".

لكنه ورغم الحاح الديموقراطيين رفض التعهد بنشر كافة نتائج تحقيق مولر.

وكان بار انتقد ناحية من التحقيق وذلك في مذكرة صاغها في حزيران/يونيو 2018 غذت ارتياب معارضي تعيينه.

ويخلف بار جيف سيشنز الذي اقاله ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 آخذا عليه خصوصا رفضه التدخل في التحقيق.

ويتولى ماثيو ويتاكر مدير مكتب وزير العدل السابق منذ شهر منصب وزير العدل بالوكالة. وينظر الديموقراطيون الى الاخير باعتباره في خدمة ترامب.

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