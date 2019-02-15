قمة وارسو تفضي إلى إجماع دولي لمواجهة تهديدات إيران

أخبار الآن | وارسو - بولندا (وكالات)

اختتمت أعمال مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي انعقد في العاصمة البولندية وارسو، بإجماع دولي على ضرورة التصدي للتهديدات الإيرانية.

وانتهى مؤتمر وارسو بتصريحاتٍ وفرق عملٍ لإطلاق آلية تهدف لإقناع إيران والضغط عليها، بهدف تغيير سلوكها أو مواجهة المزيد من العقوبات الدولية التي تجدد الولايات المتحدة التأكيد على كونها رأس حربة فيها.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاجتماع بالتاريخي في مواجهة الخطر الإيراني، داعيا إيران إلى تغيير سلوكها.

وقال بومبيو، "نحن 60 دولة هنا في وارسو نعتبر أن طهران تشكل أخطر تهديد في الشرق الأوسط وأن العالم لا يستطيع تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط بدون مواجهة إيران".

وأضاف بومبيو، أن العدوان الإيراني في المنطقة خطر حقيقي "ونريد أن يتوحد العالم من أجل إدانة الأنشطة الإيرانية، ليس هناك أي دولة دافعت عن إيران في مؤتمر وارسو وثمة إجماع على دور طهران المزعزع".

والتقى الموقف الأمريكي مع مواقف الدول العربية المشاركة التي دعت إيران إلى وقف تزويد الجماعات في اليمن ولبنان بالسلاح والصواريخ.

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي قد اتهم دولا أوروبية بارزة الخميس بتقويض الحملة الأمريكية ضد إيران بمحاولة كسر العقوبات الأمريكية على طهران.





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