سفير فرنسا يعود إلى روما

أخبار الآن | باريس – فرنسا (وكالات)

قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية إن سفير باريس لدى إيطاليا سيعود إلى روما بعد استدعائه في وقت سابق هذا الشهر، رداً على سلسلة من التصريحات اللاذعة وجهها سياسيون إيطاليون لفرنسا.

وشهدت العلاقات بين إيطاليا وفرنسا توترا متصاعدا في الأسابيع الأخيرة، بعد تبادل الدولتين حربا كلامية في عدد من القضايا، أبرزها الملف الليبي وتدفق المهاجرين، وحركة السترات الصفراء الاحتجاجية في فرنسا.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية استدعت سفيرها بسبب سلسلة تصريحات مغالية وتهجم غير مسبوق من قبل مسؤولين إيطاليين.

وبدأ الخلاف حين اتهم لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، باريس بترسيخ الفقر في أفريقيا والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا.

المزيد:

هجوم بماء النار في مترو باريس