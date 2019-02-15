حملة #MeTooUyghur تطالب بنشر مقاطع فيديو للإيغور المختطفين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أحمد أبو القاسم)

طالب نشطاء الإيغور المشاركون في حملة #MeTooUyghur، بكين بنشر مقاطع لأقاربهم المختفين، تبرز مستجدات الأخبار عن أوضاعهم المعيشية أو حتى تحديد مصيرهم، وذلك عقب نشر وسائل إعلام صينية تسجيلا مصورا زعمت أن شاعرا ومغنيا قوميا من الأويغور يدعى عبد الرحيم هييت "لا يزال حيا" بعد يوم من صدور تقارير إعلامية عن وفاته في أحد السحون الصينية.

وإستمراراً لسياسات السلطات الصينية، نشر نشطاء بعض أسماء من سكان إقليم شينجيانغ، الذين تم إحتجازهم قسرياً بالمعسكرات منذ 2016، حيث إنعدمت أي أخبار عن وضعهم الصحي والمعيشي.

فيما أشارت تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية، إلى إختفاء طالبة دراسات عليا بإحدى الجامعات الماليزية، تدعى جولجينا تاش محمد، لدى عودتها إلى الصين، حيث تم إحتجازها بمعسكرات الإحتجاز القسري.

عائلة وأصدقاء جولجينا نفوا أن يكون لديها أنشطة سياسية على الإطلاق، موضحين بأن حياتها تغيرت عندما تم إخبارها بضرورة العودة إلى الصين.

وأشاروا بأن والد جولجينا المقيم بإقليم شيجنيانغ، تعرض للتضييق من قبل الشرطة وتم تهديد جولجينا بإحتجاز والديها بالمعسكرات في حالة إذا لم تعود للصين بأسرع وقت ممكن.

وقالت شقيقتها في تصريحات لوسائل إعلامية إن جولجينا عاشت حياة مضطربة في ماليزيا بعد ذلك التهديد، حيث أنهت شهادتها في زمن قياسي للإلتحاق مجبرة في تلك المعسكرات.

فيما أوضحت بأن جولجينا غادرت ماليزيا في 26 ديسمبر 2017، ولم يسمع عنها أخبار منذ ذلك الوقت.

تلك الواقعة تكشف إستمرار للسياسات الممنهجة من جانب السلطات الصينية في إضطهاد مسلمي الإيغور بإقليم شينجيانغ بما ينافي كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

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