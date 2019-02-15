ترامب يتجه لإعلان حالة "الطوارىء الوطنية" لتمويل الجدار

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة ( أ ف ب )

أكد البيت الابيض الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعلن "حالة الطوارئ الوطنية" لاستكمال تمويل الجدار الذي يريد إقامته على الحدود مع المكسيك لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم الادارة إن ترامب سيوقع قانون تمويل الحكومة الاتحادية، وكما سبق أن قال أنه سيعمل بموجب مراسيم - وخصوصا حال الطوارئ الوطنية - لإنهاء أزمة الأمن الوطني والإنساني على الحدود على حد تعبيرها". واضافت "مرة اخرى، يتمسك الرئيس بوعده لبناء الجدار وحماية الحدود وضمان أمن بلدنا العظيم".

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