ترامب: سنفعل قانون حالات الطوارئ ولدينا إعلان مهم بشأن داعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيوقع على أمر تفعيل إعلان حالة الطوارئ الوطنية في البلاد.

وأوضح ترامب في كلمة له عقدها في البيت الأبيض، أنّ تفعيل حالة الطوارئ الوطنية سيسمح لبلاده بجمع الأموال لبناء الجدار مع المكسيك، مشدداً على أنّ الجدار سيوقف الهجرة غير الشرعية.

وأشار ترامب، إلى أنّ بلاده ستواجه الأزمة الأمنية على حدودها الجنوبية، مضيفاً أنه يريد تحقيق الأم، ومواجهة التحديات الأمنية هناك.

في سياق آخر، أعلن ترامب أنه سيصدر إعلاناً بشأن الحرب على داعش خلال الـ 24 ساعة القادمة.

كان مجلس النواب الأمريكي، وافق على مشروع قانون بشأن أمن الحدود يدعمه الحزبان الديمقراطي والجمهوري ويهدف إلى تفادي إغلاق جديد للحكومة، وأرسله إلى الرئيس دونالد ترمب لتوقيعه ليصبح قانوناً سارياً، إذ يشمل مشروع القانون تمويل إقامة حواجز جديدة عند جزء من الحدود الأميركية المكسيكية، لكن لا يتضمن التمويل الذي طالب به ترمب وقدره 5.7 مليار دولار.



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