المبعوث الأممي لسوريا يتطلع لاجتماع اللجنة الدستورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب )



أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن الجمعة عن أمله في اجتماع اللجنة الدستورية "في أقرب وقت ممكن" بهدف "فتح الباب" أمام تسوية سياسية.

وأعلن بيدرسن خلال أول لقاء صحافي في جنيف أنه يأمل "بالطبع أن نتمكن من جمع اللجنة الدستورية في جنيف في أقرب وقت ممكن".

وبحسب خطة الأمم المتحدة، يجب أن تتضمن اللجنة الدستورية 150 شخصا، تختار الحكومة السورية 50 منهم، والمعارضة 50، ويبقى 50 يختارهم مبعوث الأمم المتحدة بهدف إدراج رأي الخبراء وممثلي المجتمع المدني.

واستسلم المبعوثون الثلاثة السابقون، الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان والجزائري الأخضر الابراهيمي والايطالي السويدي ستافان دي ميستورا، في محاولتهم العمل على حلّ النزاع السوري.

وأطلق دي ميستورا تسع جولات من محادثات السلام بين النظام والمعارضة لم تسفر عن نتيجة.

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