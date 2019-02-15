الحصبة تفتك بـ 922 طفلا وشابا في مدغشقر منذ أكتوبر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قتل ما لا يقل عن 922 من الأطفال والشبان بسبب الحصبة في مدغشقر منذ أكتوبر/تشرين الأول رغم برنامج طوارئ هائل للتطعيمات.

ورجحت منظمة الصحة العالمية أن تكون هذه الأرقام غير مكتملة وكذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة والذي يبلغ حاليا 66 ألفاً.

وقالت كاترينا كريتسينجر وهي طبيبة في برنامج التطعيمات التابع للمنظمة إن عدد الوفيات يستند إلى أرقام رسمية، لكن من المرجح أن تكون هذه الأرقام غير مكتملة وكذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة والذي يبلغ حاليا 66 ألفاً.

والحصبة مرض فيروسي شديد العدوى يمكن أن يسبب مضاعفات منها العمى وتضخم المخ وزيادة العرضة للإصابة بأمراض أخرى.

ومدغشقر الواقعة على المحيط الهندي من أفقر دول أفريقيا. وفي 2017 كان 57% فحسب من سكان البلد هم الذين جرى تطعيمهم من الحصبة.





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