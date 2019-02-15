الاحتفاء باليوم العالمي لسرطان الأطفال

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)



يحتفي العالم باليوم العالمي لمكافحة سرطان الأطفال الذي يصادف 15 شباط / فبراير من كل عام، وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية فإن 80% من الأطفال المصابين بالسرطان يعيشون فى الدول النامية، وتزيد مخاطر الإصابة لدى الأطفال الرضّع، وهناك 12 نوعاً للإصابة بسرطان الأطفال.

ويعتبر اللوكيميا المعروف باسم سرطان الدم وسرطان الدماغ من أشهر أنواع السرطانات التى تصيب الطفولة، وتقدر تقارير جمعية السرطان الأمريكية بأنه سنوياً يشخّص فى الولايات المتحدة 10 أطفال بالمرض قبل سن

الخامسة عشر، وعلى المستوى المحلى تشير بعض الإحصاءات أن عدد الأطفال الأقل من 15 سنة المصابين بالسرطان بين الفترة 1998 - 2005 وصل إلى 6113 حالة: 3379 منها ذكور و2734 إناث، وذلك وفقا لآخر إحصائية صدرت من المنظمة العالمية للصحة.

ويشير تقرير صدر مؤخرًا في 2016م من قِبَل الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) أن نسبة سرطان الأطفال قد تكون أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقًا، ويعتمد التقرير على أكثر من 100 من سجلات السرطان في 68 بلدًا من عام 2001م إلى عام 2010م، ويشير التقرير إلى أنه يتم تشخيص ما يقرب من 300000 حالة من حالات السرطان في الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 19 سنويًّا. ويشير التقرير أيضًا إلى أن هناك ما يقدر بـ80000 حالة وفاة سنويًّا بسبب سرطان الطفولة في جميع أنحاء العالم.

ويهدف اليوم العالمي لسرطان الطفل إلى رفع مستوى الوعي حول سرطان الطفولة. والتعبير عن دعم الأطفال والمراهقين المصابين بالسرطان والناجين وأسرهم. وزيادة تقدير وفهم أعمق للقضايا والتحديات ذات الصلة بسرطان الطفولة.وتحسين إمكانية الحصول على علاج السرطان والرعاية الطبية.

وزيادة توفير مع إمكانية الحصول على أدوية السرطان الأساسية مجانًا أو بأسعار معقولة، بما في ذلك المتعلقة بعلاج الألم.





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