استسلام 187 مقاتلا من بوكو حرام لسلطات الكاميرون

أخبار الآن | ياوندي - الكاميرون ( أ ف ب )

استسلم عشرات المقاتلين الكاميرونيين في تنظيم بوكو حرام النيجيري لسلطات بلادهم، بعد أن عادوا إليها إثر انشقاقهم عن التنظيم الإرهابي، حسبما صرحت الحكومة الخميس.

وقال حاكم اقليم مايو-سافا شمالي الكاميرون ميدجيياوا باكاري إنّ 187 مقاتلا سابقا ينحدرون من المنطقة سلّموا أنفسهم بعد أن عاد كثير منهم من نيجيريا سيرا على الاقدام. وقد أ ُلحِقوا ببرنامج لإعادة التاهيل في المجتمع بعد استسلامهم. في بلدتي كولوفاتا وميمي.

وأوضح بكاري "أنهم لا يشكّلون خطرا او تهديدا ... سنوفر كل شيء لإعادة إندماجهم وتعليمهم روح الوطنية والواجب العام".

والتحق نحو ألف جهادي سابق بهذا البرنامج بينهم أطفال يبلغ عمرهم أقل من 15 عاما.

وبعد التأكد من انشقاقهم بشكل نهائي من بوكو حرام، يؤخذ الجهاديون السابقون إلى مووري في شمال البلاد أيضا، حيث يتم منحهم أراضٍ زراعية ليكسبوا قوت يومهم.

وقتل أكثر من 27 ألف شخص في شمال شرق نيجيريا منذ بداية تمرّد بوكو حرام في 2009. وأدّى التمرّد إلى نزوح نحو مليوني شخص وتسبب بأزمة انسانية مع تمدد النزاع إلى الدول المحاذية لشمال نيجيريا مثل الكاميرون والنيجر.

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