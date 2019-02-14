قتل 12 جندياً في تفجير بكشمير الهندية

أخبار الآن | كشمير - الهند ( أ.ف.ب )

قتل 12 عسكرياً هندياً على الأقل الخميس في اعتداء على قافلة عسكرية قرب مدينة سريناغار في منطقة كشمير الهندية، وفق الشرطة المحلية ..

وأكد المسؤول في الشرطة منير أحمد خان لوكالة فرانس برس أن عبوة ناسفة انفجرت خلال مرور دورية لقوة الشرطة الاحتياطية المركزية، مضيفاً أنه تم إجلاء الجرحى من الموقع .

وتنشر الهند 500 ألف عسكري في كشمير المقسمة بين الهند وباكستان وتعيش حالة توتر منذ نهاية عام 1947.

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