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عقوبة السجن لمستخدمي السجائر الإلكترونية في هونغ كونغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

تدفع هونغ كونغ قـُدماً بفرض حظر شامل على السجائر الإلكترونية، مع عقوبة قصوى تصل إلى السَجن لمدة 6 أشهر وغرامةٍ مالية قدرها اكثر من  6 آلاف و371 دولار أمريكي .

وبحسب شبكة أخبار صينية، تسعى الحكومة في هونغ كونغ إلى وأد عادة السجائر البديلة في مهدها قبل أن تنتشر، من خلال طرح مشروع بديل لقانون التدخين إلى المجلس التشريعي ، الأربعاء، وستـَجري مداولته الأولى في ال 20 من شهر شباط فبراير الجاري.
 

 

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#اخبار عالمية #هونغ كونغ #السجائر #التدخين

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