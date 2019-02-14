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ترقب أوروبي لمقترحات بريطانيا للبريكست

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أكد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي ان الاتحاد الأوروبي ما زال ينتظر من بريطانيا أن تـُقدم مقترحات محددة لتجاوز المأزق بشأن خروجها من الاتحاد.

جاء حديث توسك بعد اجتماع في وقت سابق اليوم مع ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في محادثات البريكست.

وقال في تغريدة على تويتر "الاتحاد الأوروبي ما زال ينتظر مقترحات ملموسة وواقعية من لندن بشأن كيفية تجاوز مأزق البريكست".
 

 

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