ترامب يعيد إحياء برنامج سري لتدمير قدرات ايران الصاروخية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( نيويورك تايمز )

ضمن حملة موسعة من الولايات المتحدة، لتقويض قدرات إيران وعزلها كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريـكية، عن عزم إدارة الرئيس دونالد ترامب، تسريع برنامج سري للقيام بعمليات تخريب ضد الصواريخ الإيرانية.

وبحسب الصحيفة فإن البرنامج تم تدشينه في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن وتم من خلاله تسريب قطع غيار ومواد فاسدة لبرنامج إيران الصاروخي.

إلا أن البرنامج تراجع في أواخر عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ثم تم تنشيطه مرة أخرى عند تولي مايك بومبيو إدارة السي أي أيه في عام 2017

وتشير الصحيفة الأمريـكية أن محاولتين إيرانيتين لإطلاق الصواريخ فشلتا الشهر الماضي وحده.

وتوضح الأرقام أن سبعة وستين في المئة من التجارب الإيرانية الصاروخية فشلت، وهو عدد كبير بشكل مثير للدهشة مقارنة بمعدل فشل خمسة في المئة من التجارب في جميع أنحاء العالم.

هذا ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضاً بنفسه، أثناء إعلانه عن الاستراتيجية الجديدة للدفاع الصاروخي، عندما تحدث عن فشل تجربة إطلاق صاروخ إيراني.

وهذا التصريح يفهم منه أن على إدارة ترامب تعمل على أكثر من مسار بهدف ردع النظام الإيراني وإفشال جميع أنشطته المزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم.وقال ترامب إن هذه التجربة لو نجحت كانت ستعطي إيران قدرة صاروخية عابرة للقارات، وهو ما لن تسمح الولايات المتحدة بحدوثه.اقرأ أيضاً :

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