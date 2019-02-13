3 قصص جديدة محزنة تروي معاناة "الإيغور".. عذاب لا يوصف (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستمرّ معاناة أقلية الإيغور في الصين، بسبب الإنتهاكات التي تمارسها السلطات هناك بحقهم. آخر القصص التي تكشف حجم الإضطهاد تؤكد على المظالم التي يتعرض لها المسلمون من الإيغور، لاسيما في معسكرات الإعتقال.

ففي حديثها، تروي آيبوتا سيريك معاناتها مع مسألة احتجاز والدها، الكازاخستاني الصيني. تقول سيريك أنّ "الأخير ويدعى كودايبيرجين سيريك، كان إماماً محلياً في مقاطعة تاراجاتي في إقليم شينجيانغ الغربي في الصين. وفي شباط/فبراير 2018، اعتقلته السلطات الصينية، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره كلياً".

تقول سيريك وهي تمسك بصورة أبيها الصغيرة قبل أن تنفجر بالبكاء: "لا أعلم لماذا سجن أبي. لم ينتهك أي قوانين في الصين، ولم يحاكم في المحكمة".

ومن سيريك إلى نوربولات تيرسانجان أولو، المعاناة واحدة. يشير الأخير إلى أن "والديه المسنين غير قادرين على مغادرة الصين والقدوم إلى كازاخستان، لأنّ السلطات الصينية أخذت جوازات سفرهم وحجزتهم هناك". يعرب أولو عن قلقه من هذا الامر، وهو خائف جداً على مصير والديه.

وأضاف: "الأقارب في الصين يخافون التحدث عبر الهاتف أو عبر تطبيق الرسائل النصية الشهير wechat".

ولأنّ معاناة الموجودين في الخارج كبيرة، فإنّ من مكثوا داخل المعتقلات ينقلون المعاناة الأكبر. هي شهادة يرويها آورينبك كوكسيبك، وهو كازاخستاني، بعدما قضى عدة أشهر في مخيمات الإعتقال.

يقول كوكسيبك: "قضيت 7 أيام من الجحيم هناك. لقد قاموا بتكبيلي وإلقائي في حفرة. بعدها، عمدوا إلى سكب الماء عليّ. عندها صرخت كثيراً.. كانت لحظات مؤلمة".

وتابع: "لا أتذكر ماذا حدث بعد ذلك، لا أعرف كم من الوقت بقيت في الحفرة في ظل الشتاء والبرد. قالوا إنني كنت خائناً ، وأنني أمتلك جنسية مزدوجة".

ولفت كوكسيبك إلى أنه "بعد مرور أسبوع، تم نقله إلى مكان مختلف، حيث تعلم الأغاني واللغة الصينية، وقد أبلغوه أنه سيتم إطلاق سراحة إذا تعلّم 3000 كلمة".

وكانت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري كشفت عن وجود تقارير موثوقة، تؤكد احتجاز قرابة مليون شخص في معسكرات الإعتقال في شينجيانغ، وجميعهم من أقليات مسلمة مثل الإيغور والكازاخستانيين وغيرهم".

وناشدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومعها أكثر من 12 منظمة أخرى تعنى بحقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية ومؤتمر الإيغور العالمي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإرسال محققين إلى مقاطعة شينجيانغ شمال غرب الصين، للتحقيق في الإعتقالات الجماعية لأقلية الإيغور المسلمة، وغيرها من الأقليات.

وكعادتها، تبرّر بكين وجود هذه المعسكرات على أنه "مراكز للإعداد المهني"، زاعمة أنها "تساعد الإيغور على الابتعاد عن الإرهاب وتتيح لهم إعادة الإندماج في المجتمع".

مصدر الصورة: BBC

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