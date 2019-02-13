هل تنجح المساعي لمقاضاة زعماء مرتزقة الفاغنر؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ما هو مصير مرتزقة الفاغنر بعد ان قدم مقاتلون من الشركات العسكرية الخاصة الروسية والعديد من المحاربين القدماء إلتماسا إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وطالبوها بإجراء تحقيق ضد الشركات العسكرية الخاصة الروسية.

الالتماس هذا يذكر تفاصيل مشاركة المرتزقة الروس في النزاعات في شرق أوكرانيا وسوريا وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والغابون وشمال وجنوب السودان واليمن ودول أخرى في آسيا وأفريقيا، حيث تحسب الخسائر بينهم في المئات.

في المقابل يذكر الالتماس أن السلطات الروسية لا تعترف رسميا بهؤلاء المقاتلين، لذلك يتحتم عليهم القتال كمتطوعين.



كما جاء في الالتماس أن أعضاء من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة يتم حرمانهم من وضعهم القانوني ، وهذا هو السبب في أنهم ليس فقط لا يتلقون حقوق رد الاعتبار والأهلية، والدعم الاقتصادي الذي تقدمه الدولة للمحاربين القدامى، بل أيضا تتم مقاضاتهم بموجب قانون أنشطة المرتزقة، حيث تندرج عمليات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تحت مادتين روسيتين من القانون الجنائي وهما: أنشطة المرتزقة وتشكيل القوات المسلحة غير القانونية.

وطبقا لما يقوله مؤلفو العريضة ، فإن أرباب العمل يوقعون في الغالب على عقود "باطلة من الناحية القانونية" مع المرتزقة الروس ، وبالتالي يعملون على تضليلهم ، ومن ثم يقومون بإخراجهم من بلد إقامتهم بغرض استخدامهم بشكل غير قانوني لأغراض عسكرية.



كما طالب مقدمو العريضة بتحميل المسؤولية الجنائية الفردية لمنظمي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

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