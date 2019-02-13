محامي كارلوس غصن يعلن انسحابه من القضية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلن محامي الدفاع الرئيسي عن كارلوس غصن انسحابه من القضية، بتقديمه كتاب استقالته للمحكمة.

يذكر أن غصن موقوف منذ أواخر 2018 في طوكيو بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.

اعتبر الرئيس السابق لمجموعة "نيسان" الموقوف في طوكيو، كارلوس غصن، أن تغيير أعضاء فريق الدفاع عنه يعد بدء عملية "إثبات براءته" مع اقتراب موعد محاكمته.

وقال غصن في بيان، الأربعاء: "أتطلع للدفاع عن نفسي بقوة، وهذا يمثل بدء عملية لا تتعلق فقط بإثبات براءتي بل تسلط الضوء على الظروف التي أدت إلى توقيفي غير العادل".

وكانت شركة "رينو" قد أقالت غصن من منصبي المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة يوم 24 يناير 2019، بعد مرور أكثر من شهرين على اعتقاله في اليابان، بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية في شركة "نيسان" التي تملك فيها "رينو" حصة 43.4 بالمئة.

وفي مقابلة صحفية أجريت معه في السجن، قال غصن إنه ضحية "مؤامرة وخيانة" من جانب قادة مجموعة "نيسان"، الذين عارضوا مشروعه لدمج شركة "رينو" وشريكيها اليابانيين.

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