غوايدو: المساعدات ستدخل إلى فنزويلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلن خوان غوايدو رئيس فنزويلا الانتقالي، أن المساعدات الإنسانية التي تقترحها الولايات المتحدة ستدخل البلاد في 23 الشهر الجاري.



وتظاهر عشرات الآلاف من المعارضين الثلاثاء لمطالبة الجيش بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد.



وعزز الجيش الفنزويلي وجوده على الحدود في حين اعتبر غوايدو أن عرقلة دخول المساعدات بمثابة "جريمة ضد الإنسانية".

وقال غوايدو خلال مظاهرة لمؤيديه طالبت الجيش بتسهيل إدخال هذه المساعدة التي تم تخزينها على الحدود "23 شباط/فبراير سيكون اليوم الذي تدخل فيه المساعدة الإنسانية فنزويلا".

وكان غوايدو قد دعا الفنزويليين إلى النزول إلى الشارع الثلاثاء في مناسبة "عيد الشباب" تكريما لأرواح 40 شخصا قتلوا خلال مسيرات معارضة للحكومة ولمواصلة الضغط على مادورو والسماح بدخول المساعدة الإنسانية إلى البلاد التي تمزقها أزمة سياسية واقتصادية خانقة.

وقال خوان بيريز البالغ 68 عاما لوكالة الأنباء الفرنسية "نطالب سلطات الجيش بالسماح بدخول المساعدات وبحمايتها لتصل لمن هم أكثر حاجة".

وهذه المظاهرة هي الثالثة التي يدعو إليها غوايدو بعد تظاهرتي 23 كانون الثاني/يناير و2 من شباط/فبراير.

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