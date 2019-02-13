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عقوبات أمريكية جديدة على 9 إيرانيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة على 9 إيرانيين ومؤسستين إيرانيتين.

وقالت إن إيران استهدفت مؤسسات رسمية ومرافقَ حيوية بهجمات إلكترونية، كما استهدفت العقوباتُ مؤسسات على صلة بضابطة أمريكية متهمة بالتجسس لصالح إيران.

واتهمت واشنطن ضابطة أمريكية بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني وتقديم معلومات عن زملائها، والكشف عن أسماء شخصيات أمنية لإيران.

وقالت واشنطن إن الضابطة تدعى مونيكا وايت، مضيفة أن المعلومات التي قدمتها الضابطة المتهمة لإيران قد تسبب ضررا أمنيا بالغا.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مؤسسات على صلة بالضابطة الأمريكية المتهمة بالتجسس.

كما اتهمت الوزارة 4 إيرانيين بشن هجمات إلكترونية على مسؤولين أمريكيين.

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