تايلاند تسعى لحل حزب رشح أميرة لمنصب رئيس الوزراء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتزم مفوضية الانتخابات في تايلاند الطلب من المحكمة الدستورية بحث حل حزب "تاي راكسا تشارت" الذي رَشح الأميرة أبولراتانا راجاكانيا سيريفادهانا بارنافادي شقيقة ملك البلاد لمنصب رئيس الوزراء.

وقالت المفوضية في بيان إن الحزب انتهك القانون الانتخابي بترشحيه الأميرة الأسبوع الماضي، مضيفة أن هذا تصرف معادٍ للملكية الدستورية.

ومن المقرر أن تجري تايلاند، الانتخابات العامة في 24 مارس/آذار المقبل.

كانت مفوضية الانتخابات في تايلاند رفضت يوم الإثنين الماضي، ترشح شقيقة ملك البلاد لمنصب رئاسة الوزراء، وهو الترشح الذي أثار حفيظة الملك ماها فاجيرالونكورن واعتبره "غير ملائم".

وأصدرت المفوضية قائمة مرشحي الأحزاب للمنصب دون اسم الأميرة أبولراتانا راجاكانيا "67 عاما" الأخت الكبرى للملك، وقالت المفوضية إن على أفراد الأسرة الملكية "الترفع عن السياسة" وبالتالي لا يمكنهم "شغل أي مناصب سياسية".

وكانت الأميرة قد قبلت ترشيح حزب "تاي راكسا تشارت" لها للمنصب وهو حزب مؤلف من أنصار رئيس الوزراء المخلوع السابق تاكسين شيناواترا.

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