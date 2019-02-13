إضراب يلغي الرحلات الجوية في بلجيكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ألغت مطارات بلجيكا جميع الرحلات الجوية بسبب إضرابٍ عام احتجاجا على الأجور وظروف العمل. وتسبب الإضراب بتوقف العمل في مصانع في شتى أنحاء البلاد. وتطالب نقابات العمال بزيادة الأجور وتحسين فترات العمل ومعاشات التقاعد.

وقال مطار بروكسل، أكثر المطارات ازدحاما في البلاد، إنه يعتزم التعامل مع 591 رحلة مغادرة ووصول لركاب وشحنات، وإن الإضراب سيؤثر على نحو 60 ألف مسافر. ولم تشغل الجهة المسؤولة عن إدارة حركة قطارات الأنفاق والترام والحافلات في بروكسل سوى عدد قليل من الخطوط.

ويرى البعض الإضراب تحركا سياسيا يستهدف حكومة يمين الوسط قبل انتخابات برلمانية. وقال رئيس الوزراء شارل ميشيل إن هناك حاجة لاستئناف المحادثات بحلول غد الخميس وأضاف أن الشركات وفرت 219 ألف فرصة عمل خلال السنوات الأربع الماضية بفضل سياسات الحكومة.

اقرأ المزيد:

بروكسل ولندن ستجريان محادثات جديدة