مسؤول أمريكي: إيران تنفق أموال الشعب على الإرهاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مديرُ مكافحة أسلحةِ الدمار الشامل الإيرانية في مجلسِ الأمن القومي الأمريكي، ريتشارد غولدبيرغ، أن النظامَ الإيراني يستمرُ بإنفاقِ أموالِ شعبه على الإرهاب.



وأوضح تقريرُ نشره موقع المجلس الأطلسي أن أربعين بالمئة من الإيرانيين يعيشون بوضعٍٍ مادي مُتدني وقريب من خط ِالفقر.



وأكد غولدبيرغ، خلال كلمة ألقاها في ندوة بمعهد "الدفاع عن الديمقراطيات" في واشنطن، بمناسبة مرور 40 عاماً على الثورة الإيرانية، أن واشنطن ستواصل الضغوط على طهران لثنيها عن سلوكها العدواني.

كما اعتبر أن سلوك النظام خلال 40 عاماً كان يضر الشعب الإيراني الذي بات يسأل قادة بلاده اليوم: "أين ذهبت أموالنا؟".

وأضاف: "40 عاماً من الفشل. هذا ما أنتجه نظام الجمهورية الإسلامية للشعب الإيراني".

وختم غولدبيرغ بالقول: "إلى أن يقرر القادة الإيرانيون وضع مصالح مواطنيهم في صدر اهتماماتهم الذاتية، فإن حملة الضغط الأقصى من قبل الولايات المتحدة سوف تستمر وتتعزز.. نحن نعرف أين تذهب الأموال التي لا يحصل منها الشعب الإيراني شيئاً".

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