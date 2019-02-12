آلية أوروبية للتعامل التجاري مع طهران

أخبار الآن | باريس - فرنسا (صحف)

تعمل بريطانيا وألمانيا وفرنسا على افتتاح آلية مالية خاصة باسم "انس تكس "، تسمح للاتحاد الأوروبي بإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني عن طريق الالتفاف على منظومة العقوبات الأمريكية.

ومن المفترض ان يَجري تسجيل كيان جديد في فرنسا، وتديره ألمانيا، وتموله الدول الثلاث المذكورة لتطبيق آلية تسمح لإيران بالتبادل التجاري مع الشركات الأوروبية على الرغم من العقوبات التي فـُرضت مرة أخرى على طهران, بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2015.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الفرنسية إنه من المتوقع أن يأتي الإعلان عن هذه الآلية في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بوخارست.

ومثلت هذه الدول الثلاث أوروبا في عام 2015 في هذا الاتفاق التاريخي مع إيران والذي قايض إيران على طموحاتها النووية في مقابل تخفيف العقوبات. ويتوقع أن يصدر عن هذه الدول بيان مشترك حول تدشين هذا المشروع الذي أعد خلال الأشهر الماضية.

ويشار إلى هذه الآلية الأوروبية باسم "انستكس"، وتعني أداة دعم الأنشطة التجارية، ويتوقع أن تحصل على موافقة رسمية من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين.

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