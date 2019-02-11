مقتل جنود أتراك في تحطم مروحية عسكرية بإسطنبول

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة- (وكالات)

قتل 4 جنود أتراك، اليوم الاثنين، في حادث سقوط مروحية عسكرية في أحد أحياء الضفة الآسيوية لمدينة إسطنبول، خلال محاولتها الهبوط اضطراريا إثر خلل أصابها. وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد الدخان من المنطقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وكتب والي إسطنبول، علي يرلي كايا، على "تويتر": "تحطمت مروحية عسكرية لدى قيامها بهبوط اضطراري فوق مجمع سكني في جيكميكوي شرقي المدينة". وشهدت مدينة إسطنبول في نوفمبر الماضي سقوط مروحية عسكرية في الشارع تسببت بمقتل 4 جنود.

ونقلت عن مصادر أن الطائرة سقطت وتحطمت بعدما اصطدمت بسقف بناية، في حين ذكرت مصادر أخرى أن الطائرة تحطمت جراء خلل فني أثناء محاولتها الهبوط.

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