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 غوايدو: منع دخول المساعدات جريمة ضد انسانية

أخبار الآن| كراكاس - فنزويلا - (وكالات)

اعتبر رئيس المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، أن عدم سماح الجيش الداعم للرئيس نيكولاس مادورو، بدخول المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا "جريمة ضد الإنسانية"، مضيفا أن العسكريين "تحولوا إلى جلادين".

وقال غوايدو الذي اعترفت به نحو 40 دولة رئيسا، الأحد: "على النظام أن يدرك أن هناك مسؤوليات لا بد من تحملها. إنها جريمة ضد الإنسانية يا حضرات المسؤولين في القوات المسلحة".

وجاء كلام غوايدو بعيد مشاركته في قداس بكنيسة تقع في حي لاس مرسيدس شرقي كراكاس، برفقة زوجته فابيانا روزاليس وطفلتهما البالغة من العمر 20 شهرا.

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#أخبار عالمية #فزويلا #مادورو #غوايدو

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