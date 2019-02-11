بولتون: ثورة إيران تعني 40 عاماً من الفشل

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة- (وكالات)

اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الاثنين، أن العقود الأربعة من حكم الثورة في إيران كانت "أربعين عاما من الفشل".

وكتب بولتون في تغريدة تعليقا على احتفال إيران بالذكرى الأربعين لقيام الثورة "لقد مر 40 عامًا من الفشل".

وأضاف أن "الأمر يعود إلى النظام الأيراني لتغيير سلوكه، وفي النهاية إلى الشعب الإيراني لتحديد المسار الذي يجب أن تسير عليه بلاده".

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