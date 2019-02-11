البيت الأبيض لا يستبعد إغلاقاً حكومياً جديداً

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (ا ف ب)

لم يستبعد البيت الأبيض، حصول "إغلاق" حكومي جديد إذا لم يحصل على اتفاق بحلول 15 فبراير(شباط) مع الديموقراطيين لتمويل الجدار الذي يرغب الرئيس الأمريكي في بنائه على الحدود مع المكسيك.

وقال الأمين العام للبيت الأبيض بالوكالة ميك مالفاني لشبكة فوكس نيوز إن "الإغلاق الحكومي لا يزال مطروحاً في المبدأ. لا يمكننا الوصول إلى هنا لكن الخيار لا يزال متاحاً للرئيس، وسيبقى".

وفي 25 يناير(كانون الثاني)، أمكن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الشلل الجزئي للإدارات الأمريكية بعد 35 يوماً من الإغلاق الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وينص الاتفاق على تمويل الإدارات الفدراليّة المعنية حتى 15 فبراير(شباط)، موعد "إغلاق" جديد محتمل بسبب غياب الاتفاق.

وقال الفريق المكلف بالمفاوضات والمؤلف من مسؤولين في الحزبين الجمهوري والديموقراطي، يوم الجمعة الماضي، إنه "متفائل بفرص التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد".

لكن أحد المفاوضين الجمهوريين الأساسيين السناتور ريتشارد شيلبي، أكد يوم الأحد لشبكة "فوكس نيوز" أن "المحادثات متعثرة".

وأضاف "آمل أن نتمكن من كسر الجمود لأن الوقت ينفد".





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