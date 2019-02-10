هزة أرضية تضرب جنوب غربي إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، جنوب غربي إيران، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو ضحايا.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن هذه الهزة وقعت في مدينة "ايذة" التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.



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