غارة أمريكية تستهدف جماعة الشباب الصومالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت الولايات المتحدة السبت، إن مقاتلاتها شنت غارة محددة على أهداف لحركة "الشباب" في جنوب الصومال، دعماً لجهود الحكومة الصومالية في محاربة الجماعة المتشددة.

وذكر بيان للقيادة الأمريكية في إفريقيا، أن "الضربة نفذت الجمعة، قرب كوبن غبر البعيدة عن مدينة كيسمايو الساحلية، مشيراً إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين"، .

وتقول الولايات المتحدة، إن "كوبن كانت تستخدم لإطلاق هجمات ضد القوات الصومالية".

وأوضح البيان، أن الغارة نفذت "لتقليص قدرات جماعة الشباب والتهديد الذي تشكله الجماعة على الشركاء الصوماليين ولمنعها من التخطيط لهجمات إرهابية في المنطقة".

وأعلنت القيادة الأمريكية الجمعة، مقتل 15 من مسلحي "الشباب" في غارتين يومي الأربعاء والخميس.

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