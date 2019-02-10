عاجل

غارة أمريكية تستهدف جماعة الشباب الصومالية 

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت الولايات المتحدة السبت، إن مقاتلاتها شنت غارة محددة على أهداف لحركة "الشباب" في جنوب الصومال، دعماً لجهود الحكومة الصومالية في محاربة الجماعة المتشددة.

وذكر بيان للقيادة الأمريكية في إفريقيا، أن "الضربة نفذت الجمعة، قرب كوبن غبر البعيدة عن مدينة كيسمايو الساحلية، مشيراً إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين"، .

وتقول الولايات المتحدة، إن "كوبن كانت تستخدم لإطلاق هجمات ضد القوات الصومالية".

وأوضح البيان، أن الغارة نفذت "لتقليص قدرات جماعة الشباب والتهديد الذي تشكله الجماعة على الشركاء الصوماليين ولمنعها من التخطيط لهجمات إرهابية في المنطقة".
وأعلنت القيادة الأمريكية الجمعة، مقتل 15 من مسلحي "الشباب" في غارتين يومي الأربعاء والخميس.

اقرا: مقتل 24 من جماعة الشباب الصومالية بغارة أمريكية

 
 

#أخبار عالمية #جماعة الشباب #غارة #الصومال

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...