عقيد بالجيش الفنزويلي ينشق عن مادورو

أخبار الآن | كاراكاس - فنزويلا - (وكالات)

أعلن عقيد في الجيش الفنزويلي، انشقاقه عن سلطة الرئيس الحالي لفنزويلا نيكولاس مادورو، وخضوعه من الآن فصاعدا إلى سلطة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا، واعترفت بشرعيته حوالي 40 دولة.

ودعا إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى الحدود الكولومبية مع فنزويلا، ولكن مادورو منع إدخالها، مضيفاً بأن غير الراضين عن حكم مادورو من القوات المسلحة يشكلون نحو 90 بالمئة.

وقال العقيد في سلاح البر، روبن ألبرتو باث خيمينيث، في شريط فيديو بث عبر شبكات للتواصل الاجتماعي السبت: "ما عدت أعترف بمادورو رئيسا، وأعترف بخوان غوايدو رئيسا انتقاليا وقائدا أعلى للقوات المسلحة الوطنية".

والأسبوع الماضي أعلن الجنرال في سلاح الجو فرانشيسكو يانيز انشقاقه عن سلطة مادورو، وولاءه لغوايدو، وذلك في شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي.

والجنرال يانيز هو أعلى عسكري ينضم علنا إلى غوايدو، فيما يراهن مادورو على دعم القوات المسلحة من أجل البقاء في السلطة.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس، الجمعة، قال غوايدو إنه مستعد لكل شيء، بما في ذلك للسماح بتدخل عسكري، لطرد نيكولاس مادورو من السلطة.

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