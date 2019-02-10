عاصفة ثلجية تلف مدينة سياتل الأمريكية بالثلوج

أخبار الآن| سياتل - الولايات المتحدة الأمريكية - (رويترز)

استيقظ سكان مدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية على شوارع مغطاة بالثلج بعد عاصفة شتوية نادرة غرب واشنطن ، وفقا لوكالة رويترز .

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في سياتل بأنها تتوقع عدة بوصات من الثلج هذا الأسبوع وستكون هناك عاصفة محتملة في الأسبوع القادم.

واكدت الأرصاد الجوية أيضاً ان الثلوج التي سقطت في مطار سياتل تاكوما الدولي سجلت رقما قياسيا يوميا جديدا مسجلة ثاني أعلى تساقط للثلوج في يوم واحد خلال العشرين عاما الماضية.

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