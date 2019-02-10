خوف يسكن شوارع سيراليون.. حالة طوارئ أُعلنت بسبب الاغتصاب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نيورك تايمز )

الشوارع يسكنها الخوف والقلق ، والكل يترقب ، من ستكون الضحية التالية ؟ سيراليون دولة الألماس فقدت بريقها بسبب الاغتصاب " الذي بات ظاهرة وليس فقط حالات فردية .

وبعد اغتصاب فتاة في الخامسة من عمرها، انفجر الشارع غضباً .. على الحكومة أن تتدخل و ما هي إلا أيام حتى أعلن رئيس سيراليون عن حالة طوارئ وطنية. وتعهد الرئيس، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، بمعاقبة ممارسي الجنس مع القاصرات بالسجن مدى الحياة.

حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي تضاعفت في البلد الواقع غرب أفريقيا، والذي لا يزال يعاني من حرب أهلية وتفشي فيروس إيبولا الذي أودى بحياة الآلاف.

يُشار إلى أن كل شهر يتم الإبلاغ عن مئات جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية في البلد.

والصادم أكثر في الأمر هو حقيقة أن 77 في المائة من الناجين من الاعتداء الجنسي هم دون سن الخامسة عشرة.

وتصاعد الغضب في سيراليون خلال الأسابيع الأخيرة بسبب جريمة اغتصاب وحشي تعرضت لها فتاة لم تتجاوز خمس سنوات من عمرها، ما أصابها بشلل جزئي. وكان عمها هو المتهم الأول في القضية.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فقد تعرضت نصف النساء في سيراليون إلى عنف جنسي أو جسدي في حياتهن، كما أن 90 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة يقعن ضحية لعمليات ختان الإناث وتشويه الأعضاء الجنسية.

ودعت منظمات المجتمع المدني الحكومة في سيراليون إلى التحرك بعد تقارير أفادت بأن حالات العنف الجنسي والقائم على أساس جنسي يزيد بحوالي 10 في المائة كل عام منذ عام 2015، وفقاً لتقرير "نيويورك تايمز".

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