ثلاثة قتلى في تحطم مروحية للأمم المتحدة بالسودان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



تحطمت مروحية عسكرية اثيوبية في مجمع للامم المتحدة بمنطقة أبيي الواقعة بين السودان وجنوب السودان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم وجرح عشرة ركاب، كما اعلنت الأمم المتحدة في بيان الأحد.

وقال البيان إن المروحية كانت تنقل 23 راكبا عندما تحطمت السبت داخل مجمع القوة الامنية الموقتة للامم المتحدة في ابيي، ما أدى إلى "مقتل ثلاثة من افراد طاقمها".

واكد المصدر نفسه الذي لم يكشف جنسيات الضحايا، أن "عشرة اشخاص أصيبوا بجروح، ثلاثة منهم في حالة حرجة".

وكانت المروحية وهي من طراز "أم اي-8" تنقل جنودا إثيوبيين من كادوغلي في السودان الى منطقة أبيي الغنية بالنفط والتي تشكل موضع خلاف منذ استقلال جنوب السودان في 2011.

وقال قائد القوة بالوكالة الجنرال جيبري ادهانا ولديزغو "نجري تحقيقا حول هذا الحادث".

وأثيوبيا هي البلد الوحيد المساهم في قوات القوة الأمنية الموقتة في أبيي التي يبلغ عديدها 4500 جندي.

وحذر مجلس الامن الدولي من ان الوضع في أبيي وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان "ما زال يشكل تهديدا خطيرا للسلام الدولي"، داعيا البلدين الى احراز تقدم ملموس على صعيد ترسيم الحدود ومراقبتها.



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